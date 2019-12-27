Лосиный остров укутали фейковым снегом. Но это не подготовка к Новому году

Посетители столичного лесопарка Лосиный остров во время прогулки увидели необычную картину. Территория была застелена дорожками из синтепона, а деревья покрыты непонятной белой краской. Оказалось, что таким образом в парке не готовились к бесснежному Новому году, а снимали фильм.

«Был официальный контракт с нами на проведение съемок на этой территории. По этому соглашению было указано, что они (кинокомпания — прим.ред.) используют данную территорию, покрывают ее, некоторые деревья поливают», — рассказал «360» помощник лесничего Лосиноостровского лесопарка Рамис Хаммятов.

Он добавил, что не обладает более точной информацией о картине или составе распыленного вещества, но заверил, что в договоре была указана безвредная субстанция.

Источник фото: скриншот видео

«На данный момент, если вы там пройдетесь, то увидите, что все убрано», — отметил помощник лесничего.

Источник фото: скриншот видео

Зимние декорации в лесопарке увидел один из посетителей. Он заснял на видео дорожки из синтепона, которые расстелили сплошным полотном. Также на кадрах были деревья, покрытые неким белым веществом. Ролик опубликовал Telegram-канал «Двач».