«Лосиный остров» прояснил ситуацию с платным входом в парк

На странице Facebook парка «Лосиный остров» появилось сообщение о платном посещении, что сразу же встревожило москвичей и жителей области. Позже пост удалили, а директор парка заверил «360», что ни о каком платном входе на территорию речи не идет. Деньги будут брать лишь за визит в отдельные зоны.

Утром 18 сентября пользователи увидели на странице «Лосиного острова» в Facebook пост с новостью о платном входе.

«В „Лосином острове“ определяются правила платного посещения с учетом льготных условий. Во исполнение требований федерального закона <…> на территории ФГБУ „Национальный парк ‚Лосиный остров‘“ будет взиматься плата за посещение для физических лиц», — было сказано в сообщении.

Информацию о платном входе в парк сразу же подхватили СМИ и телеканалы. Но через некоторое время сообщение удалили со страницы «Лосиного острова», опубликовав другое. В новом посте уже говорилось о свободном доступе на территорию парка. Кроме того, ситуацию «360» прояснил и директор национального парка «Лосиный остров» Рустам Якубов.

Вход на территорию национального парка «Лосиный остров» как был бесплатным для жителей Москвы, Московской области и гостей столицы, так он и останется бесплатным. Речь идет о пересмотре взимания оплаты в соответствии с постановлением правительства. Мы хотим пересмотреть вход и доступ на наши объекты инфраструктуры: экотропы, музеи, вольерные комплексы Рустам Якубов директор национального парка «Лосиный остров».

Он еще раз подчеркнул, что с посетителей парка за вход никто денег брать не будет. Кроме того, Якубов отметил, что это невозможно как физически, так и технически. «Лосиный остров» имеет огромную территорию, которую бы пришлось обносить забором и расставлять пункты пропуска.

Платными будут только экскурсии по экотропам, музеям, вольерным комплексам, а также мастер-классы и другие тематические мероприятия эколого-просветительской направленности. Эту информацию «360» подтвердили и в Минприроды России.