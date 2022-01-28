Лосиху, спасенную из-подо льда в Подмосковье, продолжат лечить

Лосиха, спасенная из-подо льда на канале имени Москвы в Талдомском округе, уже начала шевелить ногами и поднимать голову, но пока не кормится. Животному свело все мышцы, дальнейшие прогнозы сделают уже врачи, рассказал «360» директор охотничье-рыболовного хозяйства «Темповское» Геннадий Волчков.

Волчков сообщил, что накануне к ним обратился охотинспектор, попросив помочь спасти животное. Они выехали в район Запрудни. Там на льду они обнаружили лосенка, которому месяцев восемь от роду, по его словам. Там к нему уже пробивался через лед сотрудник МЧС. С помощью веревок они вместе вытащили животное на берег.

«Где-то около часа мы его массировали, чтобы от воды освободить его шерсть. Он начал уже подавать признаки такой, активной жизни, начал головой мотать. После этого мы погрузили его на сани и в корыто пластмассовое, вытащили на дорогу, вывезли на снегоходе. Загрузили его в транспортное средство и повезли на базу», — рассказал Волчков.

По дороге на базу лосенку придерживали голову в нормальном положении, иначе он мог захлебнуться. Его привезли в теплое помещение, там сделали массаж, постелили сено, обставили обогревателями. К вечеру он уже начал шевелить ногами, поднимать голову. А уже сегодня начал вставать.

«Должна подъехать ветслужба, продиагностировать его, уколы какие нужно сделать. Это специалисты должны заниматься. Сейчас он находится у нас на базе», — сказал он.

Врачи привезут лекарства. Они оценят состояние лосенка, и после этого станет понятно, когда он сможет вернуться на волю.

Пока что лосенок не кормится. Он долго бултыхался в ледяной воде, ему полностью свело мышцы.

«Придет в себя, и уже будем смотреть. Ну, это уже когда начинает животное кормиться. Если будет он попытки делать к этому, тогда мы его сразу выпускаем на волю», — сообщил Волчков.

Он уточнил, что это самка. Лосиху пока никак не назвали, по его словам.

«Пока мы ему имени не давали никакого. А кто-то, может быть, дал в интернете», — сказал Волчков.

Замначальника ПСЧ-215 ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Проценко ранее рассказал «360», что, если бы спасатели вовремя не среагировали, лосихе было бы не выжить.