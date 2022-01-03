Лоси в Балашихе вышли на проезжую часть

Лоси в Балашихе неожиданно появились на проезжей части. Об этом сообщил Telegram-канал «Что там в Москве?».

На кадрах видно, что переполох устроили три лося, два из них пересекли отбойник и шагали по обочине, остановив поток следовавших по дороге автомобилей.

Ранее газета «Якутск Вечерний» со ссылкой на осведомленный источник сообщила, что на охоте погиб пенсионер МВД Ньургун Олесов.

По данным издания, его убил младший брат, приняв за лося. Официального подтверждения этой информации нет.