    07 апреля 2020, 16:05

    Лошадей «Графской Усадьбы» в Ленобласти могут отправить «на колбасу» из-за нехватки корма

    Дарья Морозова

    Из-за коронавируса не хватает денег на содержание конюшни «Графская Усадьба» — рассказала ее владелица Светлана Василевская. Об этом сообщило ИА Nation News.

    Раньше конюшня существовала за счет предоставления услуг посещения и выгуливания лошадей. Теперь посетители сидят в самоизоляции, а расходы на аренду, корм животным и коммунальные платежи никуда не делись.

    Василевская планировала распродать часть лошадей, чтобы были деньги на содержание оставшихся, но из-за кризиса покупателей нет. Единственное быстрое решение — это отдать лошадей на мясо.

    Женщина попросила помощи у пользователей соцсетей. Они начали покупать корм животным и переводить деньги. Но насколько этой помощи хватит — пока не известно.