Лошадей «Графской Усадьбы» в Ленобласти могут отправить «на колбасу» из-за нехватки корма

Раньше конюшня существовала за счет предоставления услуг посещения и выгуливания лошадей. Теперь посетители сидят в самоизоляции, а расходы на аренду, корм животным и коммунальные платежи никуда не делись.

Василевская планировала распродать часть лошадей, чтобы были деньги на содержание оставшихся, но из-за кризиса покупателей нет. Единственное быстрое решение — это отдать лошадей на мясо.

Женщина попросила помощи у пользователей соцсетей. Они начали покупать корм животным и переводить деньги. Но насколько этой помощи хватит — пока не известно.