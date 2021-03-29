Лошадь откусила ребенку палец в Крыму

Ребенок пострадал во время посещения зооуголка Детского парка в Симферополе — девочка кормила лошадь с рук, а та откусила ей палец. Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Об этом «360» сообщили в пресс-службе СК РФ по Крыму и Севастополю. Следствие выяснило, что днем 28 марта пятилетняя девочка с мамой пришли в зооуголок Детского парка по улице Кирова. Они пошли к вольеру с домашними лошадьми, и девочка стала кормить одну из них с рук.

«Во время кормления лошадь откусила палец на правой руке девочки. Пострадавшую доставили в детскую республиканскую клиническую больницу, где оказали оперативную квалифицированную помощь. В настоящее время девочка находится в медучреждении в стабильном состоянии», — отметили в ведомстве.

Сейчас правоохранители проводят все необходимые проверки. В рамках уголовного дела дадут оценку того, как на территории зоопарка соблюдали меры безопасности, нормы и правила работы таких мест развлечений.

Отдельную проверку начали по поручению прокурора Республики Крым Олега Камшилова — правоохранители выяснят, было ли исполнено законодательство страны «при содержании животных в культурно-зрелищных целях». Проверят соблюдение мер безопасности и соблюдение санитарных норм. Отдельное внимание уделят надежности механизмов, которые отделяют животных от посетителей.

Кроме того, прокуратура взяла уголовное дело под особый контроль.