Лосенок привязался к сотрудникам парка «Зигальга» в Челябинской области. Они сняли на видео, как животное вместе с ними «патрулирует» территорию. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

«А все говорят, собака — друг человека. Вот лось — друг человека», — пошутил автор видео. Лосенок прошел с людьми около пяти километров и ушел лишь когда они выходили из леса. В пресс-службе парка предположили, что животное забрело из соседнего «Таганая» — лосиной фермы.