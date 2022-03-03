Лор-врач Лесков рассказал, к чему приводит неправильный образ жизни во время беременности

Курение, употребление алкоголя во время беременности, а также обострение таких хронических инфекционных заболеваний как герпес, могут привести к нарушениям слуха у ребенка. Об этом Ura.ru рассказал врач-отоларинголог Иван Лесков.

Женщинам на время вынашивания ребенка следует отказаться от всех вредных привычек и внимательно следить за своим здоровьем.

«Детям могут угрожать хронические инфекции, чаще всего цитомегаловирус (герпес — прим.ред.), и вредные привычки мамы. <…> Цитомегаловирус в утробе попадает к ребенку, поражает улитку и развивается глухота. Выход для таких детей один единственный — слуховой аппарат или имплантация, когда под кожу устанавливают процессор, улавливающий звуки. И что самое обидное, после такой операции нужны годы, чтобы научить ребенка слышать», — предупредил врач.