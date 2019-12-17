Лор из Анапы продолжил работать после смерти ребенка с насморком

Лор, во время приема которого скончался 13-летний Антон Шерстнев, до сих пор работает в той же клинике в Анапе и ведет прием пациентов. Об этом «360» сообщил отец погибшего мальчика Егор Шерстнев.

«Знакомый пришел в ту больницу девятого числа, и этот врач вел прием. Сейчас ходят слухи, что он там уже не работает, но спустя три дня он работал, к нему люди на прием приходили», — пояснил отец.

В пресс-службе Минздрава Краснодарского края подтвердили, что врач, на приеме которого скончался 13-летний Антон, до сих пор работает в той же клинике в Анапе. От других комментариев ведомство отказалось.

Отец подростка уточнил, что сейчас вместе с супругой находится в следственном комитете, где ведутся следственные мероприятия. По словам Егора, в данный момент правоохранители допрашивают его жену, которая находилась вместе с Антоном на приеме у врача.

Она является прямым свидетелем и участником этих событий. Сегодня первый день ей чуть-чуть лучше, и сегодня следователи ее принимают, сейчас снимают показания. В каком состоянии она будет после этого — я вообще не знаю Егор Шерстнев.

13-летний Антон Шерстнев вместе с родителями и младшим братом пришел на прием в городскую больницу Анапы 6 декабря. Подростка беспокоил насморк, поэтому семья решила провести обследование у оториноларинголога. Пока отец был с младшим сыном, в кабинет с Антоном зашла его мать. Позже она рассказала, что врач сделал снимок и сказал, что ребенку нужно промыть носовые пазухи. После второго прокола Антон внезапно перестал дышать и начал синеть. Врач попытался оказать ему первую помощь, однако в кабинете не было необходимых препаратов. В результате подростка забрали в реанимацию. Через час его родителям сообщили о смерти Антона.

Семья написала заявление в СК по региону. Первая судебно-медицинская экспертиза не выявила причину смерти ребенка. Предварительно, в заключении указали шок, но не уточнили, по какой причине он мог произойти.