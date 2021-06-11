Лондон не нашел доказательств причастности России к посадке самолета Ryanаir в Минске

Великобритания не нашла конкретных указаний на причастность России к посадке самолета Ryanаir в Минске. Об этом сообщили в британском МИД.

«У нас нет <…> доказательств какого-либо участия РФ в принудительной посадке гражданского самолета в Белоруссии», — заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб. Его процитировало агентство Reuters.

Самолет Ryanair, выполнявший рейс Афины — Вильнюс, совершил вынужденную посадку в Минске 23 мая из-за сообщения о минировании. Позже оно не подтвердилось. На борту находился гражданин Белоруссии и сооснователь Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Этот канал признали в Белоруссии экстремистским. Протасевича после проверки документов задержали.

Белорусские власти обвинили его в ряде уголовных преступлений. В частности, в организации массовых беспорядков в республике. Он находится в СИЗО.

Европа осудила действия Белоруссии. В Европарламенте заявили, что необходимо изучать возможную роль России в этой истории.

«Любой гражданин России, прямо или косвенно замешанный в этой операции, должен попасть под санкции в рамках глобального режима санкций ЕС за нарушение прав человека», — сказано в проекте резолюции по Белоруссии.

Президент РФ Владимир Путин во время ПМЭФ опроверг информацию о причастности России к принудительной посадке самолета Ryanair. Об этом написала «Газета.ru».