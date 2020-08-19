Лолита оценила борьбу с харассментом

«Мне кажется, что все настолько гипертрофировано, что у меня уже вызывает улыбку. Но если бы не было так грустно с тем же харассментом. Я уже сказала как-то, что с такой борьбой с харассментом мы все останемся без секса», — заявила певица.

Она подчеркнула, что общество крайне стереотипно относится к женщинам. Однако Лолита считает, что все зависит исключительно от личного восприятию происходящего.

«Все зависит от тебя, если я не обращаю на это внимание, то для меня этой проблемы не существует», — пояснила исполнительница.