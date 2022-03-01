«Динамо» расстался с украинским тренером Ворониным, Гисдоль покинул «Локомотив»

Московский футбольный клуб «Динамо» расторг контракт с украинским тренером Андреем Ворониным. Информация об этом появилась на сайте бело-голубых.

«Футбольный клуб „Динамо“ и помощник главного тренера Андрей Воронин достигли соглашения о расторжении контракта по соглашению сторон», — говорится в заявлении пресс-службы команды.

Воронину 42 года, он работал в тренерском штабе Сандро Шварца с 14 октября 2020 года. До этого, с 2010-го по 2014 год, Воронин выступал за «Динамо» как футболист.

Помимо этого, футбольный клуб «Локомотив» расторг договор с главным тренером команды Маркусом Гисдолем. К ближайшим играм команду будет готовить Марвин Комппер, уточнили представители «Локомотива».

В пресс-службе подчеркнули, что и клуб, и команда работают в штатном режиме и концентрируются на том, чтобы достичь максимальных результатов в предстоящих матчах в Кубке России и Российской премьер-лиге.

По данным журналиста Ивана Карпова, автора Telegram-канала «Инсайды от Карпа», Гисдоль покинул московский клуб под давлением семьи и федерации футбола ФРГ. «Ему четко сказали: „Если останешься сейчас в России — в Германии больше работать не будешь“», — написал Карпов в своем Telegram.