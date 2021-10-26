Локдаун объявили в Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор объявил о введении локдауна в регионе из-за из-за распространения коронавируса. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

По данным информагентства, с 30 октября по 7 ноября в Тюменской области будут закрыты все предприятия, кроме компаний непрерывного цикла. Речь идет о водоснабжающих организациях, энергетиках, предприятиях связи и некоторых заводах. Также продолжат работу продовольственные магазины и аптеки. Спорткомплексы, торговые центры, рестораны и кафе будут закрыты.