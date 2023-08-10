Общество 10 августа 2023, 12:29 Локальный бизнес Москвы представит товары на фестивале «Неспальный район» Сергунина: москвичи узнают больше о локальном бизнесе на фестивале «Неспальный район» Сайт мэра и правительства Москвы

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Фестиваль «Неспальный район», на котором локальный бизнес Москвы представит свои товары, будет проходить до 3 сентября. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Участники фестиваля запустили различные направления бизнеса — от развивающих программ для детей до продуктовых магазинов, кафе и ресторанов, а также маркетинговых и консалтинговых агентств и юридических услуг.

Из небольших компаний формируется необходимая для комфортной жизни инфраструктура. Благодаря фестивалю бизнес представит свои товары и услуги непосредственно целевой аудитории. Наталья Сергунина

Самым популярным бизнесом стали развивающие программы для детей, индустрия фитнеса заняла 22% локальных компаний, а 12% пришлось на салоны красоты. При этом за год Москва поддержала более 110 тысяч предприятий.

Отправить заявку на участие в фестивале «Неспальный район» или ознакомиться с его программой можно на сайте проекта.

Также подмосковные предприниматели смогут подать заявку на гранты и субсидии онлайн до 31 августа.