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    27 мая 2021, 09:12

    Локальные версии британского и южноафриканского штаммов коронавируса выявили в России

    Андрей Иванов

    В России выявили локальные штаммы коронавируса, у которых есть особенности британского и южноафриканского вариантов. Говорить о том, что они обладают какими-то уникальными опасными свойствами, пока рано. Такое заявление во время беседы с РИА «Новости» сделал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

    Локальные версии британского и южноафриканского штаммов коронавируса выявили в России

    «За последнее время мы видим несколько сотен завозов британского штамма как по России, так и в Москве, что вполне ожидаемо ввиду его свойств. Появляются и некоторые локальные российские версии вируса, у которых встречаются мутации в геноме, характерные для британского и южноафриканского вариантов», — рассказал собеседник агентства.

    По словам эпидемиолога, местные образцы коронавируса еще предстоит изучить, поэтому пока не стоит давать им имена и говорить о какой-то особой опасности.

    Он отметил, что в мире циркулирует множество штаммов коронавируса, некоторые из которых исчезают бесследно, а какие-то закрепляются. По словам Хафизова, точного числа назвать никто сейчас не может, так как их свойства еще не изучили.

    По данным Университета Джона Хопкинса, за все время пандемии в мире выявили почти 170 миллионов случаев ковида. От последствий заражения коронавирусом умерли 3 498 553 человека.