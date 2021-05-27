Локальные версии британского и южноафриканского штаммов коронавируса выявили в России

В России выявили локальные штаммы коронавируса, у которых есть особенности британского и южноафриканского вариантов. Говорить о том, что они обладают какими-то уникальными опасными свойствами, пока рано. Такое заявление во время беседы с РИА «Новости» сделал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

«За последнее время мы видим несколько сотен завозов британского штамма как по России, так и в Москве, что вполне ожидаемо ввиду его свойств. Появляются и некоторые локальные российские версии вируса, у которых встречаются мутации в геноме, характерные для британского и южноафриканского вариантов», — рассказал собеседник агентства.

По словам эпидемиолога, местные образцы коронавируса еще предстоит изучить, поэтому пока не стоит давать им имена и говорить о какой-то особой опасности.

Он отметил, что в мире циркулирует множество штаммов коронавируса, некоторые из которых исчезают бесследно, а какие-то закрепляются. По словам Хафизова, точного числа назвать никто сейчас не может, так как их свойства еще не изучили.

По данным Университета Джона Хопкинса, за все время пандемии в мире выявили почти 170 миллионов случаев ковида. От последствий заражения коронавирусом умерли 3 498 553 человека.