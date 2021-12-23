В Сибири появился гигантский логотип «Ведьмака». Видео

Неподалеку от горнолыжного курорта Шерегеш в Таштагольском районе Кемеровской области появился логотип сериала «Ведьмак» от компании Netflix. Об этом на своем YоuТubе-канале сообщила пресс-служба стримингового сервиса.

На одном из склонов курорта появился логотип размером 25 метров. Проект был осуществлен во взаимодействии Netflix и агентства по туризму Кемеровской области. Барельеф выполнен из снега, он является копией медального главного героя сериала Геральта, роль которого исполнил Генри Кэвилл.

Как уточнили изданию NGS в агентстве, всего в мире было сделано 10 таких символов, в России он единственный. Целью проекта стало погружение фанатов вселенной «Ведьмака» в атмосферу фэнтези.

Сериал «Ведьмак» был снят по мотивам серии романов польского писателя Анджея Сапковского. На Netflix вышел второй сезон сериала, также уже анонсирован третий сезон.