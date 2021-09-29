Логотип Челябинского театра драмы сравнили с голой девушкой и выменем козы

Челябинский театр драмы сменил логотип, вызвав противоречивую реакцию в Сети. Хотя в Instagram театра появилось видео с подробным объяснением изображения, многим оно показалось очень неудачным. Кто-то углядел в логотипе девушку на четвереньках, а кому-то он напомнил вымя козы.

В ролике, опубликованном в аккаунте театра, объясняется, что форма квадрата для логотипа была выбрана, потому что он воплощает собой стабильность и историю, то есть фундамент, на котором строится столетняя история театра.

«Портал — это перемены, премьера, пространство, подмостки, поиск, публика, первый театр. Декоративный элемент нашего логотипа напоминает фасад театра — белые мраморные колоны, украшенные геометрическим гребнем», — пояснили сотрудники.

А буква m символизирует театр, творчество, труппу, триединство, темперамент и традиции.

В комментарии московский дизайнер Богдан Флягин заметил, что логотип получился неудачный, потому что сразу человек не может понять, зачем нужны засечки на двух графических элементах в основе буквы. Тот, кто не знает особенностей архитектуры театра, не сможет связать логотип и фасад, пояснил специалист. По его мнению, прямой ассоциации с театром этот логотип не рождает.

Люди, далекие от дизайна, были более лаконичны в своих оценках. Один из них заявил, что видит в этом логотипе голую девушку, которая встала на четвереньки. Другому показалось, что он смахивает на козье вымя.

В театре изданию «Подъем» в ответ на эти выпады заявили, что иногда колонны — это просто колонны.

«Ко всем, кто желает похейтить наш логотип, мы относимся с позитивом, театр без критики умирает. Но в ближайшее время изменения в лого точно не планируются», — подчеркнули сотрудники.