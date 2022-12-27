Общество 27 декабря 2022, 13:02 Логопед рассказала, в каком виде лучшего всего давать таблетки детям Большие таблетки лучше всего растолочь в порошок freepik

Читать 360tv в

Большие таблетки сложно глотать не только маленьким детям, но и многим взрослым. О том, как упростить эту нелегкую задачу, рассказала логопед-дефектолог Юлия Покровская в интервью Life.

По словам специалиста, при приеме слишком больших таблеток следует растолочь их в порошок. Сухой порошок пить не совсем удобно, поэтому лучше всего разбавить его небольшим количеством жидкости.

Реклама

Покровская напомнила, что ни в коем случае нельзя запивать никакие лекарственные препараты молочной продукцией или же различными соками.

Реклама

Кроме того, для упрощения употребления больших таблеток детям можно дать лекарство при помощи шприца. В случае, если лекарство содержится в защитной оболочке, необходимо запивать его большим количеством воды.