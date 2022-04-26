Логопед Покровская заявила, что взрослые люди могут исправить картавость за два дня

Президент Гильдии логопедов и дефектологов Юлия Покровская заявила, что любой взрослый человек, имеющий картавость, может избавиться от нее всего за два-три занятия с логопедом. Об этом написал сайт NEWS.ru.

Специалист отметила, что от картавости можно избавиться даже с помощью онлайн-занятий. Главное, чтобы у человека было желание переучиваться.

«Проблема в том, что взрослые люди, когда начинают правильно говорить звук, его в основном не используют в речи, потому что чем старше мы становимся, тем труднее автоматизируются новые навыки, в том числе новый поставленный звук. Приходится большое количество внимания уделять, чтобы этот звук произносить правильно. Но если у человека есть желание, то это исправляется легко и просто», — отметила Покровская.

Без тяжелых патологий человек справляется с этой проблемой за несколько дней, заключила эксперт.