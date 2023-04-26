Общество 26 апреля 2023, 13:43 Логопед Покровская объяснила, что родителям нужно внимательнее следить за речью детей

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Президент Гильдии логопедов и дефектологов Юлия Покровская в разговоре с изданием NEWS.ru заявила, что привыкание родителей к произношению ребенка является частой причиной речевых нарушений.

Однако не всегда только родители становятся виновниками речевых нарушений. Как заметила специалист, на это влияет и политика государства: сокращение логопедов в детских поликлиниках, логопедических детских садов, школ и групп.

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«Не каждый родитель готов платить за хорошую речь своего ребенка. Например, услуги логопеда исключены из системы ОМС», — сообщила Покровская.

Специалист добавила, что раньше детей, которые имели нарушения в речи, могли не взять в хорошую школу, из-за этого родители более внимательно относились к их речевому развитию.