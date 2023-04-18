18 апреля 2023, 14:55
Логопед Покровская назвала причины заикания у взрослых и детей
Логопед Покровская: если нервная система перегружена, то может возникнуть заикание
Президент Гильдии логопедов и дефектологов Юлия Покровская в разговоре с изданием NEWS.ru рассказала, что чаще всего заикание у взрослых и детей связано с перегруженностью нервной системы.
У детей это обычно происходит в возрасте двух-трех лет, когда они только учатся говорить.
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«Второй период — примерно семь лет, когда происходит овладение письменной речью. Ребенок расшифровывает звуки в буквы», — сообщила специалист.
Заикание может появиться и во взрослом возрасте. Человек сталкивается с подобным явлением в случае сильного стресса или какой-то психологической травмы, резюмировала Покровская.
Врачи
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