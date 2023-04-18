Общество 18 апреля 2023, 14:55 Логопед Покровская назвала причины заикания у взрослых и детей Логопед Покровская: если нервная система перегружена, то может возникнуть заикание

Читать 360tv в

Президент Гильдии логопедов и дефектологов Юлия Покровская в разговоре с изданием NEWS.ru рассказала, что чаще всего заикание у взрослых и детей связано с перегруженностью нервной системы.

У детей это обычно происходит в возрасте двух-трех лет, когда они только учатся говорить.

Реклама

«Второй период — примерно семь лет, когда происходит овладение письменной речью. Ребенок расшифровывает звуки в буквы», — сообщила специалист.

Заикание может появиться и во взрослом возрасте. Человек сталкивается с подобным явлением в случае сильного стресса или какой-то психологической травмы, резюмировала Покровская.