Логопед Лагуточкина перечислила элементарные упражнения для развития речи у детей

Логопед высшей категории Валентина Лагуточкина перечислила простые упражнения, которые помогают развивать речь ребенка в домашних условиях. Об этом написала Pravda.Ru.

«К году ребенок уже должен говорить „мама“, „папа“, „дай“, „на“. Ребенок в три года уже может говорить простыми предложениями. Если в годик ребенок молчит, не реагирует на ваши слова, обязательно нужно обследоваться. Сначала пойти к педиатру, который ведет ребенка с рождения. Возможно, нужен будет невропатолог, логопед», — пояснила специалист.

По ее словам, чем раньше родители начнут развивать ребенка, тем будет лучше для речи малыша. Во время игр взрослым стоит называть предметы и говорить с ребенком простыми словами и предложениями.

«Можно предложить ребенку сделать бусы. Взять обычные короткие макароны с дырочками, красивый яркий шнурок. На конце шнурка завязать узелок и продевать шнурок в макаронину. У ребенка будет развиваться усидчивость, концентрация внимания, моторика. Кстати, детям нравятся такие занятия — простые и с мамой на кухне», — сказала специалист.

Также родители могут развивать мимику малыша следующими упражнениями: предложить сделать трубочку, вытягивание губы, надувание шарика. Еще одним хорошим способом развивать речь у ребенка будут книги, например, такие как «Развитие внимания», «Готовим руку к письму», «Развитие мышления». Даже если ребенок разрисует их или порвет, они все равно принесут свою пользу, заключила логопед.