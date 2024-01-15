Общество 15 января 2024, 14:41 Логопед Абузарова назвала упущенное время ошибкой родителей при запуске речи у детей

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Задержка речи у ребенка свидетельствует о несформировавшейся нервной системе. Значительно сократить сроки коррекции поможет работа с остеопатом, неврологом и нутрициологом. Об этом сообщила логопед Наталья Абузарова в беседе с сайтом «Дни.ру».

По ее словам, первой ошибкой родителей при запуске речи у детей является упущенное время. Важно как можно скорее обратиться к опытному специалисту, который сможет замотивировать дошкольника развивать способность говорить.

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Абузарова также отметила, что ребенок не должен кричать на занятиях. Такая реакция сигнализирует об отсутствии усвоения информации.