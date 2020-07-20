«Выбор Путина вполне логичен», — заметил специалист.

Он напомнил, что два года назад хабаровчане проголосовали за кандидата от ЛДПР Сергея Фургала. Теперь врио главы региона также назначен представитель данной фракции и это говорит о том, что федеральный центр не оставил без внимания выбор жителей региона.

По словам Гусева, у Дегтярева есть управленческий опыт, поскольку он возглавлял думский Комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

«Кроме того, Михаил Дегтярев — человек активный и образованный. Он пользуется авторитетом не только в ЛДПР, но и среди депутатов от других партий», — добавил собеседник издания.