Общество 08 декабря 2023, 20:53 ЛНР выставит счет Украине Пасечник: власти ЛНР предъявят иск Украине за ущерб, нанесенный ВСУ РИА «Новости»

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Власти Луганской Народной Республики предъявят иск Украине с требованием возместить ущерб, нанесенный региону ВСУ. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Его слова привело РИА «Новости».

По словам Пасечника, на территории ЛНР работает комиссия, которая ведет учет преступлений, совершенных против жителей региона украинскими войсками, и подсчитывает нанесенный ущерб.

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«Это касается, конечно, и тех, кто погиб в результате преступных действий Киева, и в отношении нанесенного ущерба. Все эти цифры считают. И, конечно же, мы будем выставлять этот иск, конечно, мы будем этого требовать», — заявил глава ЛНР.

В среду, 6 декабря, депутат Народного совета ЛНР Олег Попов погиб при взрыве машины в центре Луганска. Это не первое покушение на депутата. В прошлый раз его пытались убить в сентябре 2022 года. Тогда правоохранительные органы задержали исполнителя преступления. Его заказчиками оказались сотрудники СБУ.