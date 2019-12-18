ЛНР установила границы

Парламент ЛНР — Народный Совет Луганской Народной республики — принял законопроект, который устанавливает границы. Их решено очертить по границам бывшей Луганской области по состоянию на начало конфликта в Донбассе в 2014 году.

За принятие законопроекта проголосовали все находившиеся в сессионном зале парламента депутаты республики — 38 парламентариев из 50. Документ перед тем был внесен на рассмотрение народных избранников главой ЛНР Леонидом Пасечником, сообщил ЛуганскИнформЦентр.

«Граница будет по бывшую Луганскую область», — подтвердил председатель Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко.

Теперь документ должен подписать глава ЛНР. После того, как бумага будет завизирована Пасечником, закон вступит в силу.

Ранее парламент ДНР принял аналогичный закон. В нем так же указано, что границы Донецкой республики устанавливаются по границам Донецкой области по состоянию на 2014 год. Подчеркивается, что принятые законы не нарушают Минские соглашения. «До тех пор, пока не урегулирован спор между Украиной и ДНР, граница будет проходить по линии соприкосновения», — заявил после принятия документа председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка.