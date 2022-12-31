31 декабря 2022, 19:00
ЛНР получила мастер-план по восстановлению Северодонецкой агломерации на 12 лет
Мастер-план по восстановлению Северодонецкой агломерации в ЛНР рассчитан до 2035 года
Кабмин РФ предоставил Луганской Народной Республике мастер-план по восстановлению Северодонецкой агломерации. Об этом в эфире телеканала «Луганск 24» сообщил председатель правительства ЛНР Сергей Козлов.
По его словам, он рассчитан до 2035 года.
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«По самому мастер-плану: поражает сама масштабность и системность подхода», — отметил политик.
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Козлов также рассказал, что при разработке плана учитывали состав населения, специалисты проанализировали всевозможные инфраструктуры — инженерную, социальную, экономическую.
Он добавил, что восстановление не только Северодонецкой агломерации, но и всей республики находится под постоянным контролем российских властей.
Накануне, 30 декабря, ДНР и ЛНР приняли новые конституции. Уставы других новых российских регионов — Херсонской и Запорожской областей — примут позже. Сначала там пройдут выборы в парламент — осенью 2023 года, затем утвердят конституцию.
ЛНР
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