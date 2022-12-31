Общество 31 декабря 2022, 19:00 ЛНР получила мастер-план по восстановлению Северодонецкой агломерации на 12 лет Мастер-план по восстановлению Северодонецкой агломерации в ЛНР рассчитан до 2035 года РИА «Новости»

Читать 360tv в

Кабмин РФ предоставил Луганской Народной Республике мастер-план по восстановлению Северодонецкой агломерации. Об этом в эфире телеканала «Луганск 24» сообщил председатель правительства ЛНР Сергей Козлов.

По его словам, он рассчитан до 2035 года.

Реклама

«По самому мастер-плану: поражает сама масштабность и системность подхода», — отметил политик.

Реклама

Козлов также рассказал, что при разработке плана учитывали состав населения, специалисты проанализировали всевозможные инфраструктуры — инженерную, социальную, экономическую.

Он добавил, что восстановление не только Северодонецкой агломерации, но и всей республики находится под постоянным контролем российских властей.

Накануне, 30 декабря, ДНР и ЛНР приняли новые конституции. Уставы других новых российских регионов — Херсонской и Запорожской областей — примут позже. Сначала там пройдут выборы в парламент — осенью 2023 года, затем утвердят конституцию.

Авторы: