Глава СК РФ поручил возбудить дело после гибели жителей ЛНР из-за атаки ВСУ

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту гибели двух мирных жителей в непризнанной Луганской Народной Республике. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В СМИ сообщалось, что сегодня утром ВСУ предприняли попытку атаковать позиции Народной милиции самопровозглашенной ЛНР, при этом, по предварительным данным, есть жертвы среди мирного населения», — говорится в заявлении на сайте СК.

Кроме того, в ведомстве обратили внимание на информацию о том, что в результате обстрела со стороны украинских военных в направлении Коминтерново пострадал пожилой мирный житель 1938 года рождения. У него выявили контузию. Были повреждены жилые дома.

Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК возбудить уголовные дела по данным фактам и провести расследование всех обстоятельств произошедшего.

О гибели двух мирных жителей при попытке прорыва ВСУ сегодня сообщали в Народной милиции ЛНР.

«Сегодня утром украинские вооруженные формирования при поддержке артиллерии форсировали реку Северский Донец и предприняли попытку атаковать позиции Народной милиции в районе населенного пункта Пионерское», — уточнили в НМ ЛНР.

По данным ведомства, в результате атаки ВСУ погибли два мирных жителя и были разрушены пять жилых домов.