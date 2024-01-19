Общество 19 января 2024, 01:24 Люцифер родился на Кубани Жители Краснодарского края назвали новорожденного сына Люцифером Unsplash

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Самые необычные имена, которыми называли новорожденных родители в 2023 году, назвали в ЗАГСе Краснодарского края. Одним из них стало Люцифер, сообщило РИА «Новости».

В 2023 году некоторые родители проявили креативность при выборе имен для своих новорожденных. Среди самых необычных имен мальчиков отличились Бриллиант, Золотой и Изумруд.

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Одного из младенцев назвали Люцифер. Причины, по которым родители выбрали именно это имя, в ЗАГСе не назвали. Среди необычных имен девочек жители Кубани выбрали Валькирию, Матрону, Яромиру и Ноэми.

Начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева ранее рассказала, что самыми популярными именами среди московских родителей в прошлом году стали Александр для мальчиков и София для девочек. Также в столице отметили тенденцию давать детям двойные и тройные имена, например, Александра Флор де Мария.

В Подмосковье Марфа и Лукьян стали самыми редкими именами новорожденных в сентябре.