Люкс, стандарт и эконом. Пляжное оборудование в Крыму будут делить по категориям

В Крыму решили ввести категории для пляжного оборудования. Всего их будет три: «люкс», «стандарт», «эконом». Об этом рассказали в региональном министерстве курортов и туризма.

Глава ведомства Вадим Волченко пояснил, что изменения внесут в нормативно-правовые акты содержания и использования пляжных территорий. Это поможет создать более комфортные условия для отдыха.

Помимо категорий и стандартов пляжного оборудования, в министерстве разработали новый порядок закрепления пляжей через проведение аукционов. Такая мера нужна, чтобы регулировать размещение нестационарных торговых точек на пляже.

«Это будет открытая, прозрачная процедура, которая наглядно будет показывать место расположения нестационарных торговых объектов, его внешний вид», — добавил Волченко.

В пресс-службе отметили, что около 50 договоров на пользование пляжей расторгнут.

Крым — одно из самых популярных направлений для внутреннего туризма в России. Помимо него, россияне часто ездят отдыхать на Кубань, в Москву и Санкт-Петербург. В минувшем году люди часто выбирали для отпуска Карелию, Псковскую область. С января по сентябрь минувшего года российские туристы потратили на путешествия внутри страны более трех триллионов рублей.