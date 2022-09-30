«Людям вернули Родину». Сальдо и Балицкий выступили на концерте на Красной площади | 360°

Общество 30 сентября 2022, 20:07 Поделиться Telegram

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Viber «Людям вернули Родину». Сальдо и Балицкий выступили на концерте на Красной площади Главы Херсонской и Запорожской областей выступили на митинге-концерте на Красной площади РИА «Новости»

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Главы Херсонской и Запорожской областей Владимир Сальдо и Евгений Балицкий выступили на митинге-концерте «Выбор людей: вместе навсегда!» на Красной площади. Оба отметили, что решение о вхождении в состав России этих регионов помогло вернуть жителям Родину.

«Мы вместе, поэтому, дорогие друзья, спасибо вам за то, что вы нас поддерживаете, наши люди, наши земляки, все поддержали на референдуме идею вхождения Херсонской области в Российскую Федерацию, спасибо вам за это. Мы вместе всегда победим», — сказал Владимир Сальдо.

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Балицкий подчеркнул, что теперь области будут навеки вместе с Россией, своей Родиной.

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«Мы вместе вернули людям Родину. Как это важно, как это нужно сегодня нашим детям. И, говоря словами Владимира Семеновича Высоцкого, когда наши девушки сменят шинели на платьичко, вот тогда б не забыть, не простить бы и не потерять. Давайте с вами запомним этот день», — добавил он.

На концерте на Красной площади выступят артисты, которые уже не раз бывали в Донбассе, поддерживали местных жителей, посвящали им свое творчество. Среди них — Богдана Нещерет, Александр Павленко и Катя Агранович. Выйдут на сцену Сергей Войтенко, Ольга Кормухина, Юлия Чичерина и Николай Басков и многие другие.

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