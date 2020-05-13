«Чтобы люди не попали в беду»: губернатор Подмосковья рассказал, какие выплаты положены семьям с детьми и безработным

Жители Подмосковья, как и многие россияне, оказались в сложной жизненной ситуации из-за пандемии коронавируса. Для поддержки населения предусмотрены как федеральные, так и региональные доплаты. О них напомнил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Глава региона отметил, что из-за эпидемии многие люди оказались в тяжелом положении. Задача подмосковных властей теперь сделать так, чтобы жители не попали в беду. Президент принял большую государственную программу социальной поддержки, которую дополнил регион.

Из-за эпидемии многие люди находятся в тяжелом положении. Наша задача сделать так, чтобы они не попали в беду Андрей Воробьев Губернатор Подмосковья.

«Мер много, они разные, касаются многих людей. И наша задача — объяснить простым языком, кому, когда и как положена помощь. И главное, когда деньги упадут на карточку — пенсионерам, многодетным, тем, у кого маленькие дети, и тем, у кого ребята постарше», — пояснил губернатор.

Андрей Воробьев поручил первому зампреду правительства Ольге Забраловой доступно объяснить порядок действий, чтобы никто не запутался. Она ответит на главные вопросы 14 мая в эфире канала «360».

«Меры поддержки есть, во-первых, федеральные — их шесть. Это пять тысяч рублей в течение трех месяцев для семей с детьми до трех лет. Плюс ежемесячная денежная выплата на ребенка от трех до семи лет. Также в два раза увеличивается ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет и устанавливается ежемесячная выплата в размере трех тысяч рублей при признании безработным», — отметил губернатор.

Он добавил, для работников социальных стационаров — интернатов и домов престарелых тоже предусмотрены доплаты. Самая массовая мера поддержки — разовая выплата 10 тысяч рублей. На нее могут претендовать родители детей от трех до 16 лет. Подать заявление о выплатах можно онлайн на портале госуслуг.

«Во-вторых, наши региональные меры поддержки. Их три. Мы вводим надбавку сотрудникам центров занятости и социальным работникам. Люди, которые потеряли работу из-за коронавируса, могут претендовать на ежемесячную выплату до 15 тысяч рублей», — сказал Воробьев.

Еще в начале периода самоизоляции установили стимулирующую выплату в три тысячи рублей для жителей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями. Глава региона подчеркнул, что для тех, кому сложнее всего и кому необходима помощь прямо сейчас, предоставляются продуктовые наборы. Их раздают одиноким пожилым людям, многодетным семьям и медикам, которые первыми приняли на себя удар вируса и заболели. Такую помощь оказали благодаря внебюджетным деньгам.

Воробьев поблагодарил предпринимателей, перечисливших в фонд помощи около 335 миллионов рублей. Теперь продолжать раздавать наборы будут за счет бюджета, так как мера оказалась востребованной. На эти цели дополнительно выделят 100 миллионов рублей. Но помощь на бюджетные деньги может распределяться только по четким критериям.

Я поставил задачу: все, кто оказался в критической ситуации, должны почувствовать нашу заботу и участие. То же самое касается медиков, которые борются с «ковидом», — их у нас уже 22 тысячи. Все региональные и федеральные выплаты уже перечисляются, и до конца недели все все получат. Проверю лично. Прошу главврачей и экономистов, которые за это отвечают, не допускать ошибок Андрей Воробьев губернатор Подмосковья.

Губернатор заключил, что отдельная большая категория — это поддержка бизнеса и самозанятых. О поддержке этих отраслей расскажут во время эфира 14 мая.