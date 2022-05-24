Депутат Бессараб прокомментировала запрет на работу в такси людям с судимостью

Госдума приняла поправки, в которых водителям с судимостью запретят работать в такси и общественном транспорте. В разговоре с RT новые правила прокомментировала член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Она пояснила, что такой запрет повысит безопасность пассажиров, поскольку пассажир часто остается один на один с водителем.

«И это может грозить, скажем так, весьма вескими неприятностями, если водитель неадекватен или настроен на преступное действие. Поэтому для обеспечения безопасности как для граждан России, так и для трудовых мигрантов предусмотрено такое ограничение», — сказала Бессараб.

Речь в поправках идет о неснятой или непогашенной судимости по статьям об убийстве, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, о похищении человека, грабеже, разбое и преступлениях на сексуальной почве.