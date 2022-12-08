Общество 08 декабря 2022, 13:34 Людям с шизофренией не разрешат работать сварщиками и водолазами в России

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Правительство РФ утвердило перечень медицинских психиатрических противопоказаний для некоторых профессий. Например, людям с шизофренией и неврологическими расстройствами нельзя будет работать сварщиками и водолазами. Об этом написала «Парламентская газета».

По словам депутата Госдумы Николая Говорина, в постановлении перечислены лишь несколько групп психических расстройств, однако таких диагнозов — сотни. Каждый конкретный случай, можно допускать человека к той или иной профессии или нет, будет рассматривать экспертная комиссия в психоневрологическом диспансере.

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«У врачей-психиатров, которые непосредственно работают с пациентами, есть подробнейший алгоритм показаний и противопоказаний для каждого вида деятельности», — добавил он.

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