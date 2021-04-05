Людям с непогашенной судимостью хотят ограничить работу в такси и на транспорте

Людям, у которых есть непогашенная судимость, судимость за тяжкие преступления, могут запретить перевозить пассажиров в городском транспорте и такси. Такие поправки в законодательство готовит Министерство транспорта.

Новые нормы поддерживают в большинстве фракций Госдумы, сообщила газета «Известия». Ранее там выступали с аналогичными предложениями.

При этом в экспертном сообществе к законопроекту относятся неоднозначно. С одной стороны, ограничения нужны, поскольку известны случаи повторных преступлений судимыми. С другой, как указано в материале, в отрасли есть объективный дефицит кадров.

В пресс-службе Минтранса изданию подтвердили информацию о разработке документа, но воздержались от более подробных комментариев по этому вопросу.

Минтранс России опубликовал проект постановления кабмина с новыми правилами проезда по платным дорогам. Теперь за грязные номера на трассах с системой «свободный поток» будут штрафовать или отнимать права.