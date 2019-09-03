Песня Михаила Шуфутинского, посвященная 3 сентября, стала причиной появления нового тренда. Дату не только обсуждают, но и приписывают ей некие мистические свойства. Экстрасенс-нумеролог Фатима Хадуева объяснила «360», в чем причина такого интереса.

По словам Хадуевой, мистики в числе нет никакой. Если, например, кто-то придумает песню про 7 сентября и она обретет популярность, вокруг нее создастся аналогичный ореол таинственности.

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«Людям не хватает праздничных дат, поэтому они все свое внимание на это нацеливают. Никакой мистики в числе „3 сентября“ не существует. Существует хит, песня, <…> у людей в этот день день рождения. Начинают это культивировать — и все», — отметила экстрасенс-нумеролог.

В подобном отношении, добавила она, нет ничего страшного. Даже наоборот: оно действительно создает некое волшебство.

«Волшебство творим мы, люди. <…> Большое количество народа 3 сентября в интернете, через соцсети будет общаться между собой, объединенные одной темой. <…> Давайте создавать каждый день даты», — заключила эксперт.

Песня «Третье сентября» вошла в альбом Михаила Шуфутинского «Гуляй, душа», стала не только популярной, но и повлекла за собой возникновение множества мемов. Текст к композиции написал Игорь Николаев, музыку — Игорь Крутой. Она рассказывает историю мужчины, пережившего тяжелый разрыв.