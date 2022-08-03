Людям из групп риска порекомендовали носить маски

Представители Роспотребнадзора порекомендовали людям из групп риска носить медицинские маски в связи с возросшим числом заболевших коронавирусом в России. Об этом написала «Парламентская газета».

В ведомстве отметили, что инфекция представляет значительную угрозу для уязвимых категорий граждан.

«Несмотря на то что заболевание, вызываемое новыми подвариантами штамма „омикрон“, часто протекает в форме ОРВИ, новая коронавирусная инфекция представляет значительную угрозу для уязвимых категорий граждан. Чтобы снизить риски заражения, Роспотребнадзор рекомендует надевать маски в людных местах и при пользовании общественным транспортом, а также пользоваться средствами дезинфекции рук», — говорится в сообщении.

В настоящий момент средний показатель заболеваемости по России составляет 50,23 на 100 тысяч населения. Количество заболевших выросло за неделю на 67,6%.