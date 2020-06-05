«Люди в офисах не понимают, что делают!» Союз курьеров России призвал коллег не выходить на митинги

Глава Союза курьеров России Иван Вайсс поддержал протестующих работников Delivery Club, но уточнил, что митинги — не лучшее решение проблемы. По его словам, компания должна ориентироваться на доставщиков в первую очередь, особенно при тестировании новой системы.

«Я абсолютно поддерживаю ребят, но не поддерживаю методы, которыми они планируют действовать. В Москве в условиях самоизоляции устраивать сборища, митинги опасно для участников и не дает результатов. Но голос курьеров должен быть услышан. Люди в офисах не понимают, что они делают. Любые важные изменения в сервисах должны приниматься с учетом курьерского сообщества», — заявил «360» Иван Вайсс.

Он рассказал, что сейчас у курьеров Delivery Club несколько проблем в работе. Основная — тестирование новой системы геолокации. В программе много «багов», в итоге многие получили штрафы просто так.

«Реальный пример: человек начинает работу в 14:15, а у него уже с 14:05 стоит несколько непринятых заказов, и в итоге он получает штраф 1,5 тысячи рублей. Возмущению человека, которому эти деньги нужно отработать, нет предела», — рассказал Вайсс.

Еще одна особенность работы, которая появилась недавно у Delivery Club, — большие расстояния, в пределах которых нужно выполнять заказы.

«Расстояние в 5-6 километров — достаточно много для пешего курьера. Он теряет очень много времени, добираясь до точки. При этом есть еще и жесткий тайминг, в который надо уложиться. Из-за этого ежедневный доход уменьшается в разы», — сказал глава Союза.

Ранее служба Delivery Club заявила, что штрафы для курьеров, которые были выписаны после запуска новой системы, отменили. И сейчас сервис доставки еды работает в штатном режиме.

«360» рассказывал, что курьеры готовились к масштабной забастовке.