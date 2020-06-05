    05 июня 2020, 14:02

    «Люди в офисах не понимают, что делают!» Союз курьеров России призвал коллег не выходить на митинги

    Денис Малышев, Эля Данилюк

    Глава Союза курьеров России Иван Вайсс поддержал протестующих работников Delivery Club, но уточнил, что митинги — не лучшее решение проблемы. По его словам, компания должна ориентироваться на доставщиков в первую очередь, особенно при тестировании новой системы.

    «Я абсолютно поддерживаю ребят, но не поддерживаю методы, которыми они планируют действовать. В Москве в условиях самоизоляции устраивать сборища, митинги опасно для участников и не дает результатов. Но голос курьеров должен быть услышан. Люди в офисах не понимают, что они делают. Любые важные изменения в сервисах должны приниматься с учетом курьерского сообщества», — заявил «360» Иван Вайсс.

    Он рассказал, что сейчас у курьеров Delivery Club несколько проблем в работе. Основная — тестирование новой системы геолокации. В программе много «багов», в итоге многие получили штрафы просто так.

    «Реальный пример: человек начинает работу в 14:15, а у него уже с 14:05 стоит несколько непринятых заказов, и в итоге он получает штраф 1,5 тысячи рублей. Возмущению человека, которому эти деньги нужно отработать, нет предела», — рассказал Вайсс.

    Еще одна особенность работы, которая появилась недавно у Delivery Club, — большие расстояния, в пределах которых нужно выполнять заказы.

    «Расстояние в 5-6 километров — достаточно много для пешего курьера. Он теряет очень много времени, добираясь до точки. При этом есть еще и жесткий тайминг, в который надо уложиться. Из-за этого ежедневный доход уменьшается в разы», — сказал глава Союза.

    Ранее служба Delivery Club заявила, что штрафы для курьеров, которые были выписаны после запуска новой системы, отменили. И сейчас сервис доставки еды работает в штатном режиме.

    «360» рассказывал, что курьеры готовились к масштабной забастовке.