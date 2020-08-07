Люди в белых балахонах у костра на сельском кладбище напугали местных жителей

Местные жители напуганы, при том все их попытки поймать незваных гостей ни к чему не привели.

«Проезжали мимо кладбища, увидели группу людей, похожих на сектантов. После 00:00 жгут костер, прыгают в белых халатах. Начали подъезжать — убегают. Жутко ходить по улицам, так как не знаем, что таким людям может прийти в голову. Нужно с этим что-то делать», — написала автор поста.

В комментариях объявился еще один очевидец, который подтвердил регулярное собрание подозрительных людей возле кладбища.

«Справа, перед кладбищем горел костер и люди в черных балахонах что-то там делали. Думали, может, там рядом пляж же есть, но адекватные люди в столь поздний час сидеть возле кладбища не будут», — написала Олеся Десятова.

Местные власти найдут странных людей. Об этом заявил агентству глава Клепинского поселения, к которому относится деревня Синицына, Валерий Ключников. Информацию придется проверять, поскольку очевидцы не позвонили участковому сразу.