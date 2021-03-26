Люди устали от рекламы в гаджетах. На смену придут огромные уличные баннеры

Эксперты выяснили, что люди стали испытывать «цифровую» усталость. За последний год поведение потребителей сильно изменилось. Теперь многие не выпускают смартфон из рук даже во время просмотра телевизора. Теперь крупные бренды намерены по-новому добиваться внимания. Об этом рассказали участники конференции «День бренда».

«Все бренды хотят добиться внимания потребителей, но потребитель в этом году поменялся кардинально. Самыми востребованными технологиями на сегодняшний день останутся только те, которые способны технологично и по-новому дойти до потребителя. Через весь рекламный шум. И при этом сэкономить бюджет», — рассказал генеральный директор медиахолдинга Maer Константин Майор.

В период самоизоляции интернет-трафик вырос на 40%. Все дело в том, что компьютеры и мобильные телефоны стали чуть ли не единственным развлечением дома. Сейчас ограничения почти сняты, люди стараются больше времени проводить на улице. А вместо экрана гаджета рассматривают то, что их окружает, — в том числе и наружную рекламу.

«Очень сильно поменялись поставщики инвентаря или поставщики поверхности — в том числе и наружной рекламы. Они значительно цифровизовались и значительно стали внутри технологичными. Для того чтобы мы не просто всем на свете рассказывали о некоем продукте и услуге, а делали это адресно, персонализировано, понимая реальную боль и потребности потребителя», — объяснил диджитал-директор S8 Альберт Усманов.

Еще одной важной темой, которую обсудили на конференции, стало восстановление отрасли после падения в 2020 году. По мнению экспертов, в ближайшее время бренды будут чаще использовать именно наружную рекламу — с каждым днем число зрителей только увеличивается. В частности, партнер конференции медиахолдинг Maer запустил новую рекламную конструкцию площадью почти 1000 «квадратов». Диджитал-экран разместили в Москве на Волгоградском проспекте.