Эксклюзив 22 августа 2023, 19:11 «Люди уходят». Наталью Подольскую ошарашила новость о смерти Тото Кутуньо Певица Подольская заявила, что ошарашена новостью о смерти Тото Кутуньо Соцсети

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Исполнитель и композитор Тото Кутуньо умер на 81-м году жизни. Певица Наталья Подольская, которая выступала с ним на одной сцене, сообщила «360», что не знала о смерти итальянца.

Кутуньо ушел из жизни в больнице в Милане, куда его госпитализировали с обострением давней болезни. Подольскую ошарашила новость о смерти певца, вместе с которым она исполняла композицию «Помнишь».

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«Вы знаете, это было очень давно, когда я с ним пела. Он… даже не знаю, что сказать, ошарашили меня. Вот такая штука жизнь, люди уходят», — сказала артистка.

Сам Тото Кутуньо говорил, что Россия — его вторая родина. Итальянские песни артиста полюбились россиянам. Композитор оставил большую часть наследия для слушателей в стране.

В последние месяцы жизни состояние артиста значительно ухудшилось, врачи не смогли его спасти, написали «Известия».

Среди популярных хитов Кутуньо — L’italiano и Buonanotte. Певец также был победителем конкурса Евровидение-1990, проходившего в Загребе, сообщил RT. Кутуньо работал с музыкантом Адриано Челентано, а также в сотрудничестве с Фабрицио Берлинчиони написал композицию Ti lascio amore для альбома Le migliori.