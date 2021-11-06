Люди стали нетерпимее к хулиганствам. Москвичам объяснили, почему нападение на мужчину с ребенком стало резонансным

После нападения на мужчину с ребенком в Новых Ватутинках москвичи решили, что число подобных хулиганств с каждым годом только увеличивается. Но на самом деле уже давно наметилась тенденция на снижение правонарушений. Об этом «360» рассказал председатель комиссии Совета по делам национальностей при правительстве Москвы, директор проектов Фонда развития международных связей «Добрососедство» Юрий Московский.

«Первая причина — это развитие современных коммуникаций. События, которые проходили раньше, просто не снимались на видео и не выкладывались. Сейчас это все выкладывается — получается резонанс. Это основная причина того, что мы часто видим какие-то моменты», — рассказал эксперт.

Он отметил, что за длительное время особо ничего не поменялось, но люди стали добрее и гораздо нетерпимее к хулиганству.

«То, что раньше было обыденностью, сейчас уже экстраординарное. При общем снижении хулиганских явлений внимания к ним становится больше. Тенденция идет к уменьшению таких случаев, в этом большую роль сыграли полицейские, а также снижение пьянства и алкоголизма, наркомании, развитие сферы досуга и другие факторы», — объяснил Московский.

При этом он добавил, что некорректно сравнивать нынешнюю ситуацию с прошлогодней. Потому что в том году все сидели по домам.

«Впервые за последние 150 лет больше половины живущих в Москве здесь и родились. Приезжих стало относительно меньше», — заключил эксперт.

Накануне сотрудники полиции задержали четверых подозреваемых по делу о нападении на мужчину с ребенком в Новых Ватутинках.