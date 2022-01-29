«Люди сошли с ума»: ученый резко высказался об антипрививочниках
Вирусолог Чумаков рассказал, зачем нужно прививать детей
Детей обязательно нужно прививать от коронавируса, поскольку они тоже являются источниками распространения болезни, считает вирусолог Константин Чумаков. Своей точкой зрения о противниках вакцинации он поделился в интервью изданию «Реальное время».
Он рассказал, что из тысяч доз вакцины большое количество остается невостребованным — это значит, что люди все еще неохотно прививаются сами и прививают детей.
«Люди сошли с ума. Им предлагается спасательный круг, а они отказываются. Те, кто не хочет прививать, просто играют в рулетку здоровьем своих детей. Они рискуют здоровьем своих детей и своим здоровьем тоже», — сказал Чумаков.
Он пояснил, что, даже если дети менее подвержены тяжелому течению заболевания, они могут заразить пожилых родственников, например бабушек и дедушек, для которых ковид уже смертельно опасен.
«Мне кажется, привить детей нужно обязательно — для вируса это очень плодородная прослойка населения. Надо максимально защититься. Но я не уверен, что удастся достучаться до разума антиваксеров», — заключил вирусолог.