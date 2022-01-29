«Люди сошли с ума»: ученый резко высказался об антипрививочниках

Детей обязательно нужно прививать от коронавируса, поскольку они тоже являются источниками распространения болезни, считает вирусолог Константин Чумаков. Своей точкой зрения о противниках вакцинации он поделился в интервью изданию «Реальное время».

Он рассказал, что из тысяч доз вакцины большое количество остается невостребованным — это значит, что люди все еще неохотно прививаются сами и прививают детей.

«Люди сошли с ума. Им предлагается спасательный круг, а они отказываются. Те, кто не хочет прививать, просто играют в рулетку здоровьем своих детей. Они рискуют здоровьем своих детей и своим здоровьем тоже», — сказал Чумаков.

Он пояснил, что, даже если дети менее подвержены тяжелому течению заболевания, они могут заразить пожилых родственников, например бабушек и дедушек, для которых ковид уже смертельно опасен.

«Мне кажется, привить детей нужно обязательно — для вируса это очень плодородная прослойка населения. Надо максимально защититься. Но я не уверен, что удастся достучаться до разума антиваксеров», — заключил вирусолог.