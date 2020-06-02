Россияне по-своему отреагировали на запуск Crew Dragon. Люди скупают «космических динозавров»

Успешная отправка космонавтов на МКС на Crew Dragon компании SpaceX вызвала интерес к космической теме. Причем он проявился очень неожиданно. Пользователи стали чаще искать товары по слову «космос» на AliExpress.

Аналитики AliExpress Россия отметили высокий интерес покупателей к товарам космической тематики. Рост начался после первого пилотируемого полета Crew Dragon.

Одним из самых популярных запросов стал плюшевый динозавр. Похожую игрушку на корабль взял один из космонавтов, так она стала символом-маскотом полета. Аналитики заметили, что интерес к этой игрушке вырос на 32% после трансляции запуска.

Источник фото: AliExpress

Вместе со спросом выросло и предложение. Аналитики заметили, что продавцы стали чаще предлагать товары, связанные с динозавром. Во многих объявлениях он так и называется «Космический динозавр», объединяя сразу два популярных запроса.

В целом же, число запросов со словом «космос» выросло на 35%. AliExpress по этому запросу предлагает купить граффити, картины и наклейки — всего больше четырех тысяч объявлений.

Crew Dragon успешно пристыковался к МКС 31 мая. Первыми пассажирами этого корабля стали астронавты Даг Херли и Боб Бенкен.