«Люди просто не верят»: психолог объяснил, почему россияне не хотят носить маски

Доцент кафедры политической психологии СПбГУ Александр Конфисахор раскрыл главную причину отказала жителей России носить медицинские маски в период распространения коронавируса.

Ранее депутаты Госдумы предложили бесплатно раздавать людям маски и перчатки. По мнению специалиста, граждане не используют средства личной защиты не из-за нехватки средств для их покупки, информирует ИА НСН.

«Люди не носят маски не потому, что им не хватает денег. Это не столь дорогой атрибут. Одну маску можно носить неделю, никто не будет проверять, сколько раз ее меняли. Не в деньгах дело. Люди просто не верят в то, что говорится. Что маски могут выручить», — подчеркнул Конфисахор.

Он отметил, что в решении проблемы не помогут и штрафные санкции. Как считает психолог, так жителей страны лишь больше разозлят. Специалист напомнил, что финансовое положение людей стало намного хуже.

Помимо прочего, эксперт усомнился в эффективности социальной рекламы. Конфисахор заявил, что люди сами должны понять важность защиты от инфекции. Он заключил, что каждый сам обязан отвечать за свое здоровье, а также беречь своих близких.