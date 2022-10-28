Россиянам рассказали, как не стать жертвой кибермошенников | 360°

Эксклюзив 28 октября 2022, 03:05 «Люди не видят обман и верят мошенникам». Прокурор Подмосковья рассказал, как не стать жертвой киберпреступников Прокурор Московской области Забатурин: жертвы кибермошенников не осознают обмана Pxhere

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Развитие и использование современных способов обмена информацией — позитивные процессы. Однако вместе с их развитием растет и число преступлений в этой среде. На какие уловки мошенников чаще всего попадаются жители Подмосковья и как в регионе борются с киберпреступностью, рассказал в интервью «360» прокурор Московской области Сергей Забатурин.

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Применяют тщательно продуманные схемы

Степень угрозы таких преступлений стремительно нарастает, отметил Забатурин. Только за девять месяцев правоохранители Московской области зарегистрировали свыше 11 тысяч таких преступлений, что на 20,8% выше аналогичного показателя 2021 года.

Более половины из них — мошенничества в сфере информационных технологий.

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Для большей убедительности преступники все чаще используют подменные телефонные номера и средства IP-телефонии. Например, есть специальные сервисы, которые мешают отследить, откуда был сделан звонок. Это позволяет злоумышленникам звонить людям под видом любых абонентских номеров — от родственников до правоохранительных органов или банков.

Установить, с какого номера мошенники звонят на самом деле, часто не получается. Правоохранители используют для этого стандартные методы — по словам Забатурина, их «явно недостаточно для достижения поставленных задач». Чаще всего цепочки абонентских соединений ведут к операторам связи, которые не попадают под юрисдикцию России.

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Уловки злоумышленников

Основные способы кибермошенничества — это звонки под видом работников банков и правоохранителей, внесение предоплаты за различные товары, а также сайты фиктивных интернет-магазинов. По его словам, пострадавшие рассказывали, что не осознавали обман и доверяли незнакомцам.

Бывают случаи, когда потерпевшие берут кредиты и переводят их убедительным собеседникам для «спасения денег». За полгода только в Подмосковье зарегистрировали свыше 150 таких преступлений: сумма ущерба составила более миллиона рублей.

Особого внимания заслуживают ситуации, когда жертвами преступлений становятся пенсионеры или близкие к этому возрасту люди. Чаще всего, у них нет реальной возможности погашать задолженности перед банками.

Он привел в пример случай, когда злоумышленник представился полицейским и обманул 60-летнюю жительницу Подмосковья. Он заставил ее взять кредиты в банке на два миллиона рублей, а затем передать деньги мошенникам.

«При этом в тот же период потерпевшая заключила три иных кредитных договора в других банковских учреждениях. Общий ущерб совершенного преступления превысил восемь миллионов рублей», — рассказал региональный прокурор.

Борьба с преступлениями

«Прокуроры на постоянной основе проводят рабочие встречи с представителями банковских учреждений, разрабатывают памятки и информационные листки для населения», — рассказал Забатурин.

На всех информационных стендах управлений социальной защиты, клубов «Активное долголетие», учреждений социального обслуживания граждан, семьи и детей, а также центров занятости населения области, подведомственных Министерству социального развития Московской области, размещены разъяснения о часто используемых уловках «телефонных мошенников» и правилах поведения при поступлении подобных звонков.

Сами правоохранители постоянно повышают квалификацию, чтобы знать о современных способах такого мошенничества и успешно с ними бороться. Для этого создают методические пособия, а также разрабатывают алгоритмы действий, которые позволят установить и найти преступников.

Предотвратить и раскрыть кибермошенничество помогает и сотрудничество с банками, отметил Забатурин. Однако постоянный рост количества таких преступлений указывает на то, что необходимо принять дополнительные меры для их сокращения.

В связи с этим я направил обращение руководству крупнейших банков с предложением рассмотреть вопрос о совершенствовании функционирования указанных автоматизированных систем с целью исключения фактов выдачи кредитных денежных средств жертвам преступлений, в особенности относящимся к категории социально незащищенных граждан, а также увеличение сроков рассмотрения таких заявок Сергей Забатурин Прокурор Московской области

Как не стать жертвой кибермошенников

Чтобы не попасться на удочку злоумышленников, необходимо соблюдать простые правила безопасного поведения. Их также следует рассказать родным и близким.

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Не следует сообщать звонившему персональные данные и коды, которые поступают на телефон через СМС. Также не стоит раскрывать какие-либо сведения личного характера.

Лучше всего незамедлительно прекратить разговор и позвонить на «горячую линию» банка. У оператора нужно уточнить, действительно ли банк пытался с вами связаться — по телефону или через СМС.