«Люди не умеют читать». Гасанов не понял, зачем извиняться за «клоачный русский язык»

Преподаватель факультета гуманитарных наук ВШЭ Гасан Гусейнов узнал из СМИ о том, что ему надо извиниться за высказывания о русском языке. Такое решение приняла комиссия университета по этике. Перед кем ему извиняться, преподаватель так и не понял.

«Я ничего еще не читал. Я только слышал от СМИ, но мне об этом еще никто не сообщил», — сказал Гусейнов «360».

Тем временем Telegram-каналу «Подъем» преподаватель сказал, что всем уже дал необходимые объяснения. По его мнению, ему не перед кем извиняться.

«Перед кем мне извиняться, если люди не умеют читать, если они не понимают, в чем суть? О решении комиссии я узнал из СМИ, мне никаких документов не приходило. Я все объяснения по поводу этого поста дал. И писал я как частное лицо».

Согласно опубликованному протоколу заседания комиссии ученого совета Высшей школы экономики по академической этике, Гусейнову рекомендовали извиниться «за сознательное распространение непродуманных и безответственных высказываний, повлекших за собой ущерб для деловой репутации университета, а также дезавуировать данные высказывания».

Декан ВШЭ назвал неудачным заявление Гусейнова об «убогом и клоачном» русском языке Подробнее

В протоколе отмечается, что Гусейнов является опытным пользователем соцсетей, поэтому он понимал, что его высказывание носит публичный характер и распространится среди широкой публики. В комиссии заявили, что Гусейнов понимал, что его воспринимают как преподавателя ВШЭ.

Ранее Гусейнов пожаловался своим подписчикам в Facebook, что в Москве нельзя найти газеты на иностранных языках. По его словам, вся Россия сейчас пишет на «убогом клоачном русском».