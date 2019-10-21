«Люди не понимают, что такое работа в тайге». Жена Еганова назвала арест несправедливым

Жена начальника горного участка золотодобывающей компании-владельца ООО «Сисим» Андрея Еганова считает арест супруга на два месяца несправедливым. Его подозревают в гибели 15 человек после прорыва дамбы на реке Сейба в Красноярском крае.

«Люди просто не понимают, что такое горная работа и что такое работа в тайге. Золото мыли испокон веков таким способом. Сейчас только техника добавилась — экскаваторы и бульдозер», — отметила женщина.

Горный мастер без образования работал на затопленном прииске в Красноярском крае Подробнее

Она предложила проверить любую артель, которая моет золото таким же образом. Жена Еганова уверена на 100%, что у них у всех такие же дамбы.

Суд Железнодорожного района Красноярска арестовал Еганова 21 октября. Он пробудет под стражей до 18 декабря. Начальник горного участка признал свою вину в нарушении правил безопасности при проведении работ и согласился сотрудничать со следствием. Также он лично участвовал в поисково-спасательных работах в прииске.

Накануне вместе с Егановым задержали гендиректора компании Максима Ковалькова и горного мастера Александрова. Оба не признали свою вину.

ООО «Сисим» входит в один из крупнейших золотодобывающих холдингов России «Сибзолото». Обыски в организации прошли 20 октября, правоохранители изъяли документацию.

Следователи назвали приоритетную версию причины прорыва дамбы в Красноярском крае Подробнее

Пять дамб технологического водоема золотодобывающей артели прорвало в районе деревни Щетинкино утром 19 октября. Конструкции были возведены кустарно и полностью разрушились. Потоки воды снесли два нелегально построенных общежития для рабочих.

Погибли 15 человек, пятеро пропали без вести, травмы получили 44 местных жителя.