«Люди не хотят жить рядом с лепрозорием». Риелторы ожидают снижения спроса на жилье в Коммунарке

Московский район Коммунарка в одночасье стал одним из самых упоминаемых в стране. Именно здесь расположился первый в России больничный комплекс для пациентов с COVID-19. Как такое соседство воспримут потенциальные покупатели жилья в Коммунарке, рассказала «360» руководитель агентства недвижимости Алина Степанова.

Коммунарку риелторы называют одним из привлекательных районов Новой Москвы, хотя квартиры там и недешевые. В целом в районе уже развита вся инфраструктура.

«Клиенты очень любят этот район. Но теперь я даже не знаю, как дальше будет, — рассказала глава агентства, — Насколько раньше люди любили селиться рядом с лепрозориями? Наверное, не очень. Может быть, не совсем корректное сравнение, но в целом наличие инфекционной больницы может повлиять на продажи. Особенно сильно может снизиться активность в домах, которые построены неподалеку».

Риелторское агентство уже столкнулось с проблемой из-за больницы. «Сегодня нам нужно было получить справку у главврача для договора, но не нашлось ни одного агента, кто бы захотел туда поехать. Все отказались», — поделилась с «360» Степанова.

Накануне вылеченный от коронавируса житель Москвы рассказал о происходящем в Коммунарке.