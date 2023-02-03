Эксклюзив 03 февраля 2023, 03:40 «Люди не хотят воспроизводиться». Демограф Крупнов — об отношении к семье в современном мире Демограф Крупнов назвал современное отношение к семье неадекватным

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Сейчас отношение к семье стало неадекватным — люди впервые в истории не хотят воспроизводиться. О необходимости поднимать демографию еще в 2012 году говорил президент России Владимир Путин. Эту тему обсудили в стриме «360» Аксинья Гурьянова и председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

«Вообще в мире отношение к человеку, к семье, еще страшно неадекватное. То есть на самом деле человечество, впервые во всемирной истории, берет и не хочет воспроизводиться», — заявил Крупнов.

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Он отметил, что уже сейчас в семьях по одному ребенку, и подчеркнул, что ему страшно представить, как к этому вопросу относится подрастающее поколение.

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«Я боюсь представить, что у них в головах, и что у них будет, когда им будет 25 или 30 лет <…> поэтому я бы считал, что это главная проблема, но, к сожалению, она не акцентирована», — отметил председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития.

Крупнов напомнил, что еще в 2012 году российский лидер Владимир Путин говорил о том, что нормой в стране должна стать трехдетная семья. По мнению Крупнова, это фундаментальный вопрос, под который нужно подстраивать экономику, пространственное расселение и миграционное законодательство.